14 yaşındaki çocuğu sekiz gün çatı katında esir alan 17 yaşındaki Murat A. serbest bırakıldı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 17 yaşındaki Murat A. tarafından kaçırılan 14 yaşındaki E.A. sekiz gün boyunca bir evin çatı katında esir kaldı. Murat A. serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre Maltepe Gülensu Mahallesi’nde oturan E.A. aynı okulda öğrenim gören Murat A.’yla arkadaş oldu. Telefonu olmadığı için sosyal medya hesabından görüşmeye başlayan E.A. bir süre sonra tehditler almaya başladı. Son olarak 24 Mayıs’ta Murat A.’yla okulda karşılaşan E.A. bıçak zoruyla önce Tuzla’ya, daha sonra da Maltepe Zümrütevler’de bir binanın çatı katına getirilerek sekiz gün boyunca alıkonuldu.

Reklam

Murat A.’yı gezmek için ikna eden E.A. dışarı çıktıktan sonra Murat A.’nın annesiyle karşılaştı. Murat A.’nın ailesinin polisi araması üzerine E.A. polis merkezine götürüldü.

E.A. şunları anlattı: “Telefonum olmadığı için sosyal medya hesabından beni ekledi. Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Konuşmalar sırasında sapıkça mesajlar atmaya başlayınca ben arkadaşlığımı sonlandırmak istedim. Ancak beni tehdit etmeye başladı.”

Daha sonra okul çıkışında Murat A.’nın peşine takıldığını belirten E.A., “Sırtıma bıçak dayadı. Beni kolumdan tutarak zorla götürmeye başladı. Mahalle sessiz olduğu için kimse görmedi beni. Ondan sonra beni Gebze Harem minibüslerine bindirerek Tuzla’ya götürdü” dedi.

Reklam

Şikayetçi olmaması için baskı görmüş

E.A daha sonra da Murat A.’nın kendisini Zümrütevler’de bir binanın çatı katına götürdüğünü anlattı.

14 yaşındaki çocuk, “Burada çatı katında kaldık. Yemek almak için gece dışarı çıkıyordu. Bayat ekmek alıp geliyordu. Tahtanın üzerinde yattım bu sürede. Battaniye çalıp getirdi. Onun üzerinde yattım. Çatı katı yüksek olduğu için onun yardımı ile girip çıkabiliyordum” diye konuştu.

E.A. polis merkezine gittikten sonra da Murat A. ve ailesi tarafından ‘şikayetçi olmaması için baskı gördüğünü, kendi ailesi geldikten sonra ise şikayetçi olduğunu’ dile getirdi.

Baba Alimerdan A. şunları söyledi: “Kızım sekiz gündür kayıptı, uyuyamıyordum. Bunun üzerine kızımın mesajlarını kontrol ettik. Sosyal medyadan bu çocukla konuştuğunu görünce gidip polise şikayetçi olduk. Çocuğumuzu sokaklarda aradık bulamadık. Kızımı Zümrütevler’de bir evde günlerce saklamışlar. Günlerce orada aç kalmış. Bulunduktan sonra da karakolda şikayetçi olmaması için baskı yapmışlar. Ben de, kızım da onlardan şikayetçiyiz.”