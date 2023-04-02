14’üncü Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu

14’üncü Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü Özge Arslan, en iyi erkek oyuncu ödülünüyse Tolga İskit aldı.

2007 yılında aramızdan ayrılan oyuncu Savaş Dinçel’in adını yaşatan 14’üncü Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri, dün akşam Baba Sahne’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Aynı zamanda Baba Sahne’nin altıncı yaşının da kutlandığı geceye, Dinçel’in yakın dostlarının ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Şevket Çoruh, Mehmet Aslantuğ, Günay Karacaoğlu, Ozan Güven, Erdem Akakçe, Yeşim Ceren Bozoğlu, Betül Demir, Ozan Çobanoğlu gibi birçok isim katıldı.

Dinçel’in öğrencileri sahnede, hocalarının ‘Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’ oyununda seslendirdiği ve sözleri kendisine ait olan ‘Bir Sanatkâr Asla Ayı Değildir’ şarkısını söylediler, ardından doğum günü pastası kestiler.

Gecede, usta oyuncunun ölümünün ardından her yıl doğum gününde verilen Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri de 14’üncü kez sahiplerini buldu.

‘Bernarda’ oyunundaki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçilen Özge Arslan’ın ödülünü Mehmet

Aslantuğ, ‘Çemberin Anası’ oyunundaki performansıyla ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Tolga İskit’in ödülünü ise Günay Karacaoğlu takdim etti.

‘Çemberin Anası’ oyununun yazarı Burçak Çöllü’ye ‘En İyi Oyun Yazarı’ ödülünü Ahmet Sami

Özbudak verirken, ‘Tek Kullanımlık Hikâye’ oyunuyla ‘En İyi Oyun Yönetmeni’ seçilen Gülhan Kadim ise ödülünü Yiğit Sertdemir’in elinden aldı.