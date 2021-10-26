Baba Sahne ‘en sevilen üç oyun’unu kendi salonunda izleyicisiyle buluşturuyor

Tiyatroseverlerle kendi salonunda buluşmanın mutluluğunu yaşayan Baba Sahne’nin kasım ayı programında en çok sevilen üç oyunu; ‘Bir Baba Hamlet’, ‘Don Kişot’um Ben’ ve ‘Caligula‘ yer alıyor.

Hiç azalmayan temposuyla seyircileri dolu dolu gülmeye davet eden ‘Bir Baba Hamlet’in yeni sezonunda Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu birlikte rol alıyor. Baba Sahne’nin bol ödüllü prodüksiyonu, dünya literatürünün en önemli oyunlarından ‘Hamlet‘i şarkılar, danslar, sürekli değişen bir dekor ve kılıktan kılığa giren karakterlerle harmanlayıp tepetaklak bir yorumla sahneye koyuyor. İki perdelik oyun, Sebastian Seidel’in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta çevirisi ve Baba Sahne’nin yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor. Yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu oyuna seyirciler de zaman zaman dahil oluyor.

Baba Sahne’nin çok sevilen bir diğer prodüksiyonu ‘Don Kişot’um Ben’, delilikte direndiği için bilge olan çılgın asilzade, gezgin şövalye Don Kişot ile silahtarı Sancho Panza’nın şarkılar, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleriyle bezeli, bol kahkahalı macerası… Ozan Güven’in çılgın asilzade Don Kişot’a, Günay Karacaoğlu’nun ise ondan daha çılgın silahtarı Sancho Panza’ya hayat verdiği oyunda, Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, Tuğba Eskicioğlu, Ali Kemal Aydın ve Rifat Durmuş da rol alıyor. Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot; Mihail Bulgakov’un, dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen metniyle ve Emrah Eren’in yönetmenliğinde bir defa daha yollara düşüyor.

Dünyaca tanınan Bulgar yazar Stefan Tsanev’in kaleme aldığı kanlı komedya ‘Caligula’ ise Roma İmparatoru Caligula’nın hikâyesi üzerinden, halkın özgürlük ve demokrasi arayışına eleştirel bir yaklaşım sunuyor. Baba Sahne’nin ödüllü prodüksiyonu sanata ve edebiyata katkılarıyla olduğu kadar halkına ve çevresine yaşattığı zorbalık, vahşet ve sapkınlıklarıyla da tanınan zorba imparatorun hayatından bir kesiti sahneye taşıyor. Ragıp Yavuz’un yönettiği trajikomik ‘Caligula’ oyununda Levend Öktem, Ahmet Saraçoğlu, Ecem Özkaya ve Pınar Coşkun rol alıyor.

Kasım ayı boyunca Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek oyunların biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebiliyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca sahne girişinde seyircilerin fotoğraflı kimlikleriyle birlikte en az iki doz yapılmış aşı kartını, aşı olmayanların ise 48 saat içinde yapılmış PCR testi belgesini ibraz etmeleri zorunluluğu bulunduğu da hatırlatılıyor.

‘Bir Baba Hamlet‘; 5, 6, 7, 19, 20 ve 21 Kasım

‘Don Kişot’um Ben‘; 12, 13, 14, 26, 27 ve 28 Kasım

‘Caligula’; 23 Kasım’da izlenebilecek.

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