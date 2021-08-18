1,4 milyon dolarlık Monet’yi kaptılar ama kaçamadılar

Hollanda’da iki hırsız, ünlü Fransız ressam Claude Monet imzalı 1,4 milyon dolar (yaklaşık 12 milyon lira) değerindeki tabloyu sergilendiği müzeden çalmaya kalkıştı.
Hollanda polisinin verdiği bilgiye göre iki şüpheli Zaandam şehrindeki Zaans müzesinde sergilenen tabloyu aldı ancak müzeden elleri boş kaçtı. Soygun girişiminde silah sesleri duyuldu ancak kimse yaralanmadı.
Müze çalışanlarının müdahalesiyle önlenen soygun sonrası şüphelilerin kaçarken kullandığı siyah motor polis tarafından bulundu. İkili hala aranıyor.
‘The Voorzaan and the Westerhem‘ isimli Monet tablosunun herhangi bir zarar görüp görmediği inceleniyor.