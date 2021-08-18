1,4 milyon dolarlık Monet’yi kaptılar ama kaçamadılar

Kabil’i ele geçiren Taliban uluslar arası basın kuruluşlarına verdiği demeçlerde ‘Kimseden intikam alınmayacak. Herkesin can ve mal güvenliği olacak’ şeklindeki açıklamalarının Afgan halkı arasında bir karşılığı yok. Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurucularından Dr. Zakira Hekmat Diken’ e konuştu ve Taliban’ın vaatleri ile ilgili şöyle dedi: “Afgan halkı ve kadınları olarak Taliban’ın ‘gömlek değiştirdiğini’ düşünüyoruz. Uluslar arası güçlerin dikkatini çekmek için ılımlı konuşuyorlar.”