14 kişinin öldüğü Arıkan Otel davasında karar çıktı

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat 2023’teki depremlerde 14 kişinin öldüğü Arıkan Otel’in yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı.

Temsilidir. (Fotoğraf: AA)

Kahramanmaraş başsavcılığınca tutuksuz sanıklar yapı sahibi Adnan Arıkan, statik proje müellifi Osman Polat Yalçın ve mimari proje müellifi A.Ş hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan dava açılmıştı.

Davanın bugünkü karar duruşmasında, yıkılan otelde eşini kaybeden müşteki Gülsüm Çalışkan, sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin binanın yıkılmasında kusurlarının bulunmadığını savundu. Daha kapsamlı bir bilirkişi raporu talep ettiler ve müvekkillerinin beraati istediler.

Mahkeme ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçundan binanın yapı sahibi Adnan Arıkan’a dokuz yıl beş ay 10 gün hapis cezası verdi.

Yapının etüt ve projelerinden sorumlu statik proje müellifi Osman Polat Yalçın da aynı suçtan yedi yıl dokuz ay 10 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme, ceza ehliyetine engel raporu olan mimari proje müellifi A.Ş. hakkındaki davanın tefrikine, yani ayrılmasına karar verdi.