14 filmlik ‘dövüş sanatları’ seçkisi MUBI’de

MUBI, Hong Konglu efsanevi Shaw Brothers Stüdyosu’nun imzasını taşıyan 14 filmlik ‘dövüş sanatları’ seçkisini platforma yükledi.

Fotoğraf: (soldan sağa) Şantunglu Dövüşçü, Kolsuz Kahraman, Beyaz Nilüfer Klanı Beş Elementin Ninjaları

Asya sinemasının öncü film stüdyosu Shaw Brothers’ın büyük ses getiren dövüş filmlerinden oluşan seçkisi, hem türün hayranlarını hem de Kung fu ve Wuxia gibi özgün türlerle tanışmak isteyenleri bekliyor.

Çin’in geleneksel sanatlarından esinlenerek kendine ait bir sinemasal evren oluşturan Shaw Brothers; gösterişli setleri, rengarenk kostümleri ve nefes kesici koreografileri ile Ang Lee ve Quentin Tarantino gibi ustaların yanı sıra, hip hop dünyasının yıldızlarından Wu Tang Clan gibi pek çok ünlü sanatçıya da ilham kaynağı oldu.

Destansı kahramanlık ve intikam hikayeleri anlatan bu seçkideki filmlerde, Chang Cheh ve Lau Kar-leung gibi usta yönetmenler, adeta koreografi ve mizansen dersleri veriyor.

14 filmlik seçki şu şekilde:

Feleğin 36 Çemberinden Geçenler / Lau Kar-leung, 1978

Efsanevi Silahlar / Lau Kar-leung, 1982

Ölümün Beş Parmağı / Jeong Chang- hwa, 1972

Aşk Kölesi / Chor Yuen, 1972

Şaolin Ninja’ya Karşı / Lau Kar-leung, 1978

Beş Şehir / Chang Cheh, 1978

Beş Elementin Ninjaları / Chang Cheh, 1982

Görünmez Savaşçı / Lau Kar-leung, 1984

Kirli Ho / Lau Kar-leung, 1979

Kötürüm İntikamcılar / Chang Cheh, 1978

Sarhoş Büyük Usta / King Hu, 1966

Beyaz Nilüfer Klanı / Lo Lieh, 1980

Şantunglu Dövüşçü / Chang Cheh, Hsueh Li Pao, 1972

Kolsuz Kahraman / Chang Cheh, 1967

Seçkiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.