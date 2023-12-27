14 filmlik ‘dövüş sanatları’ seçkisi MUBI’de

MUBI, Hong Konglu efsanevi Shaw Brothers Stüdyosu’nun imzasını taşıyan 14 filmlik ‘dövüş sanatları’ seçkisini platforma yükledi.
Asya sinemasının öncü film stüdyosu Shaw Brothers’ın büyük ses getiren dövüş filmlerinden oluşan seçkisi, hem türün hayranlarını hem de Kung fu ve Wuxia gibi özgün türlerle tanışmak isteyenleri bekliyor.
Çin’in geleneksel sanatlarından esinlenerek kendine ait bir sinemasal evren oluşturan Shaw Brothers; gösterişli setleri, rengarenk kostümleri ve nefes kesici koreografileri ile Ang Lee ve Quentin Tarantino gibi ustaların yanı sıra, hip hop dünyasının yıldızlarından Wu Tang Clan gibi pek çok ünlü sanatçıya da ilham kaynağı oldu.
Destansı kahramanlık ve intikam hikayeleri anlatan bu seçkideki filmlerde, Chang Cheh ve Lau Kar-leung gibi usta yönetmenler, adeta koreografi ve mizansen dersleri veriyor.
14 filmlik seçki şu şekilde:
- Feleğin 36 Çemberinden Geçenler / Lau Kar-leung, 1978
- Efsanevi Silahlar / Lau Kar-leung, 1982
- Ölümün Beş Parmağı / Jeong Chang- hwa, 1972
- Aşk Kölesi / Chor Yuen, 1972
- Şaolin Ninja’ya Karşı / Lau Kar-leung, 1978
- Beş Şehir / Chang Cheh, 1978
- Beş Elementin Ninjaları / Chang Cheh, 1982
- Görünmez Savaşçı / Lau Kar-leung, 1984
- Kirli Ho / Lau Kar-leung, 1979
- Kötürüm İntikamcılar / Chang Cheh, 1978
- Sarhoş Büyük Usta / King Hu, 1966
- Beyaz Nilüfer Klanı / Lo Lieh, 1980
- Şantunglu Dövüşçü / Chang Cheh, Hsueh Li Pao, 1972
- Kolsuz Kahraman / Chang Cheh, 1967
Seçkiyle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.