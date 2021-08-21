13 yaşındaki çocuktan büyüklere mesaj: Covid-19 var ve bu gerçek; herkes aşı olsun

Aydın’da Covid-19 aşılarını olan çocuklar, büyüklerine ve yaşıtlarına “Lütfen aşınızı olun” çağrısı yaptı.



Aydın, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 7-13 Ağustos’taki tabloda 100 bin kişide 38,69 vaka oranıyla en düşük vakanın görüldüğü il olarak kayda geçti. Kent, en az bir doz aşı uygulananların oranında en yüksek 10 il arasındaki yerini de koruyor.

Aydın Devlet Hastanesi’nde aşı olan 17 yaşındaki Kağan Ilgaz AA muhabirine sağlıklı olmak ve toplumda bilinç geliştirmek için aşı olduğunu belirtti. “Hayatın bir an önce normale dönmesi için herkes gelsin ve aşısını olsun. Ailemdeki herkes de aşısını oldu. Aşı olma konusunda endişeleri olanlar da komplo teorilere inanmasınlar. Gerçek profesörlere inansınlar” diyerek komplo teorisi severlere mesaj verdi.

İlk doz aşısını olmak için babasıyla birlikte aşı merkezine gelen 16 yaşındaki Zümra Çetin ise aşı konusunda bir süre önce tereddütlerinin olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Aşı olma konusunda maalesef bütün doktorlar aynı şeyi söylemiyor. Bundan dolayı endişeliydim. Ama fark ettim ki aşı olmadan bu süreç bitmeyecek ve eğitime devam edemeyeceğiz. Sağlıklı bir şekilde yaşayamayacağız. Lütfen herkes aşı olsun ve hayatımıza sağlıklı bir şekilde devam edelim.”

13 yaşındaki kardeşi Ecem Çetin de “Acıtacağını düşünüyordum ama o kadar acıtmadı. Covid-19 var ve bu bir gerçek. Aşı olmazsak bu hastalığı yenemeyeceğiz. Bunu yenmemiz için lütfen herkes aşı olmaya gitsin” dedi.

15 yaşındaki Yiğit Aydın da salgının yaş ayırt etmediğine dikkati çekerek herkesin aşısını olması gerektiğini kaydetti.

Okullar açılacağı için aşısını olduğunu ifade eden 16 yaşındaki Hüseyin Ayrancı ise bütün arkadaşlarının da aşı olmasını istedi.