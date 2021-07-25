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Yaramazlara biraz batar!

13 yaşında çocuk 3 dolarlık bir paket Doritos’tan 20 bin dolar kazanç sağladı

Avustralya’da 13 yaşında bir çocuk, Doritos pakedinden çıkan ilginç şekilli cipsi internetten satmaya çalışınca markanın ilgisini çekmeyi başardı.

Fotoğraf: 9News.com.au

Queensland eyaletinde yaşayan Rylee Stuart 3 dolara (25 lira) satılan bir paket Doritos’u yediği sırada üç köşesi ‘şişmiş’ bir cips buldu. Nadir görülen bu cipsi TikTok hesabından paylaşan Stuart, “Puf bir Doritos buldum. Değerli bir şey mi yoksa yesem mi” diye sordu.


TikTok kullanıcılarından gelen öneriler üzerine cipsi yemekten vazgeçen çocuk ebay üzerinden satışa çıkardı. 99 cente başlattığı açık artıma, 9 News’ün haberine göre 100 bin dolara kadar yükseldi.

Sonunda cipsi satıştan çekse de gördüğü ilgi Doritos’un dikkatinden kaçmadı.

Hikayeyi ilgiyle izlediklerini belirten Doritos’un pazarlama müdürü Vandita Pandey çocuğu 20 bin dolarla (170 bin lira) ödüllendireceklerini söyledi. Pandey, “Rylee’nin cesaretinden ve girişimci ruhundan çok etkilendik. Stuart ailesinin yaratıcılığı ve Doritos sevgisini ödüllendirmek istedik” dedi.

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