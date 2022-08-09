12 yıldır tadilatta olan ‘The Çinili Hamam’ Bienal için açılacak

Mimar Sinan’ın İstanbul’da yaptığı ilk ve en büyük hamamlardan biri olan Fatih, Zeyrek’teki Çinili Hamam, kapılarını geçici olarak ilk kez 17. İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapmak için açacak.

Fotoğraflar: Murat Germen

Osmanlı hamam mimarisinin en önemli örneklerinden birisi olarak 1540’lı yıllarda, Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan The Çinili Hamamı, önümüzdeki sene gerçekleşmesi planlanan açılışından ve hamam olarak kullanımından önce geçici olarak ilk kez ziyaret edilebilecek. Hamam kapılarını, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nın 17 Eylül – 20 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlediği 17. İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapan mekânlardan biri olarak açmaya hazırlanıyor.

Çinili Hamam, 2010’dan beri The Marmara Group tarafından sürdürülen koruma ve onarım çalışmalarının ardından 2023 yılında müze-hamam kompleksi olarak The Çinili Hamam adıyla faaliyete geçecek.

Dünya Mirası listesindeki semtte

İstanbul’un tarihi alanları kapsamında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan dört semtinden biri olan Zeyrek’teki The Çinili Hamam, kentin Bizans, Roma ve Osmanlı’ya ait tarihi ve kültürel mirasını en iyi yansıtan mimari örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Mimar Sinan’ın İstanbul’da yaptığı ilk ve en büyük hamamlardan biri olan yapı, hamam işlevini koruyarak geleneksel mimari ve kültürel kullanımını yeniden yaşatırken aynı zamanda müze ve etkinlik alanı ile kentin kültür ve sanat haritasındaki yerini almayı hedefliyor.

10 yılı aşkın bir sürede gerçekleştirilen restorasyon projesi sonrasında hamam bugün orijinal tasarımına sadık kalınarak kente tekrar hediye ediliyor. Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in küratörlüğünde gerçekleşecek 17. İstanbul Bienali kapsamında The Çinili Hamam’da Hakö dil grubunun Nakas klanının soyundan gelen Taloi Havi ve Torino’da yaşayan fotoğraf, video, ses, heykel ve resim gibi mecraların yanında arşiv materyallerinden de yararlanarak çalışmalar üreten sanatçı Renato Leotta’nın eserleri sergilenecek.