113’üncü saatte Arda Güler’e: Abi hocaya söyle seni oynatsın

Deprem enkazından 113 saat sonra kurtulan Mesut, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’e selam söylerken hocası Jorge Jesus’a da ‘mesaj‘ gönderdi.

Mucize kurtuluşların yarattığı coşku ve mutlulukla çekilen görüntüler, sarf edilen cümleler bugünlerin tek sevinç vesilesi.

113’üncü saatte enkazdan sağ kurtarılan Mesut’un Arda’ya seslenişi de bunlardan biri.

Sedyede yatan Mesut enkazdan henüz çıkmış. Kendisini kurtaran arama kurtarma uzmanı soruyor: “Mesut, şu an Arda Güler bizi izliyor. Arda Güler’e ne demek istersin?”

Mesut yanıt veriyor: “Arda Güler abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe’yi kurtarmaya devam et. Abi hocaya bi de söyleyin, seni de oynatsın. Abi ya seni oynatmıyor.”

Sözü tekrar arama kurtarma uzmanı alıyor: “Arda Güler, 113’üncü saatten enkaz altından sana mesaj var. Al bu çağrımızı, Mesut seni bekliyor. Biz pes etmedik sen de pes etme.”

Söz Arda Güler’de

Sonrasında Arda da Mesut’a bir videoyla şu sözlerle karşılık veriyor: “Güzel kardeşim sen pes etmedin, sen başardın. Mücadelenle bize umut oldun. Seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et. İnşallah yüz yüze de görüşmek dileğiyle.”