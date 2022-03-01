112 yıllık Troleybüs Kuvvet Merkezi kütüphaneye dönüştürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 112 yıllık Beyazıt İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi’ni, 20 bin kitaplık ‘Kütüphane Troleybüs’e dönüştürdü.

Fotoğraflar: İBB

İstanbul Üniversitesi’nin birçok fakültesinin konumlandığı alanda bulunan Kütüphane Troleybüs’ün açılışına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: “112 yıldır burada varlığı sürüyordu yapının. Tabii birçok dönemin, birçok sistemin, birçok vakanın, olayın şahitliğini etmiş de bir yapı burası. Üstelik Beyazıt gibi kentimizin belki de en önemli hafıza noktalarından birinde bulunması da ayrı bir öneme sahip. Yeni nesil için troleybüsün aslında nostaljik bir kavram olduğunun farkındayız. Oysa bu araçlar, ulaşımda o dönemde modernleşmenin de simgesi olmuş. Ve 1984 yılına kadar da İstanbullulara çok değerli hizmetlerde bulunmuş. Trafikten çekilmeleriyle de bu tür alanları, bu tür yapıları atıl duruma düşmüş. Bu da onlardan bir tanesi.”

Restorasyonunda, binanın öz halinin korunmasına özen gösterdiklerini belirten İmamoğlu, gençlere kendilerini geliştirmeleri için imkan sunmak zorunda olduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Aksi takdirde, dünyayla yarışmayı mümkün kılamayız. O bakımdan bu öğrenme ve güçlenme zeminiyle beraber, onların aldığı enerjiyi, ben eminim ki buradan, bu güzel mekandan Beyazıt’tan, bütün şehre yayabilirler.

Üniversiteliler için ortam sağlayacak

Üniversite kulüpleri için buluşma, söyleşi, çalışma ortamı sağlayacağını, bu mekanın o zenginliğinin de farkında olmamız gerekiyor. Aynı zamanda burada bir sergi alanı gibi de bu alanın, dönem dönem belki sokağa taşabilen bir takım etkinlikleriyle çevresini de pozitif etki altına alan bir mekansal tasarıma sahip olduğu ortada.”

Bugüne kadar açtıkları dokuz kütüphaneye, mart ayında dört tane daha ekleyeceklerini söyleyen İBB başkanı savaşa da değindi: “Mustafa Kemal Atatürk’ün, mecbur kalmadıkça yapılan savaşı cinayet diye tanımlayan sözünü, bir kez daha bize hatırlatıyor” dedi.

Yaşar Kemal’den alıntı…

Kütüphanelerin, aydınlanmanın, iyi ve doğru bilgilere sahip olmanın, daha iyi düşünen, berrak zihinlere sahip olmanın en besleyici alanları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, usta yazar Yaşar Kemal’i de anarak şu alıntıyı yaptı: “Bir, benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun. İki, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılayamasın. Kimse kimseyi asimile edemesin. İnsanları asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin. Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki, bir kültürü yok edenlerin kendi kültürleri, insanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir. Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.”

İmamoğlu, “Mezunu olduğum İstanbul Üniversitesi’nin hemen duvarının dibine, böyle güzel bir eserin oluşmasına katkı sunmaktan, onun bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi mezunu ve şu anda bu güzel kentin belediye başkanı olmak, çok gururla, çok onurla yapılan bir hizmet ve deneyim” ifadelerini kullandı.

Tarihçesi

Beyazıt İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi’nin hikâyesi, 1910 yılında tarihi yapının inşasıyla başladı. 1912’deki açılışa kadar atlı tramvaylar için ahır olarak kullanılan yapı, 1914’te İstanbul’un ilk elektrikli tramvayının Karaköy-Ortaköy hattında seferlere başlamasıyla zamanın ihtiyaçları doğrultusunda genişletilip, elektrikli tramvaylar için güç istasyonu olarak kullanıldı.

‘Beyazıt Güç İstasyonu’ olarak da anılan bina, elektrikli tramvayların kullanımdan kalkması üzerine 1961 yılında troleybüsler için ‘kuvvet merkezi’ işlevi gördü. 1984’te ise troleybüslerin İstanbul trafiğinden çekilmesiyle atıl duruma düşerek, uzun yıllar unutulmaya terk edildi.