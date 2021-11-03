11 yaşında Covid-19’dan taburcu edildiği gün, kalp krizinden hayatını kaybetti

Samsun’da Covid-19 tedavisinin ardından taburcu edilen 11 yaşındaki çocuk, evine döndüğü gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Derecik Şehit Yasin Boy Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Yiğit Benzer rahatsızlanınca Covid-19 test sonucu pozitif çıktı ve karantinaya alındı.

Durumu ağırlaşınca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Yiğit, 10 günlük tedavinin ardından dün taburcu edildi. Evine geldiği gün kalp krizi geçiren Yiğit, yeniden kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yiğit için Büyükoyumca Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Samsun’da uzun süredir gazetecilik yapan baba Hasan Benzer ayakta durmakta güçlük çekerken annesi Gülşah ve ablası Ela Benzer ise tabuta sarılıp ağladı.

Baba Benzer yaşadıklarını şöyle anlattı: “Tedavinin ardından taburcu oldu ve eve getirdik. O sırada ‘Baba ayaklarım beni taşımıyor‘ dedi. Ben de sırtımda eve çıkardım. Sonra yine rahatsızlandı ve tekrar hastaneye götürdük ama maalesef kurtaramadık. Akciğer ve tansiyon rahatsızlıkları da vardı. Covid-19’un da bu hastalıkları tetiklediği söylendi. Oğlum çok başarılı bir öğrenciydi, idealist bir çocuktu. Hukuk, mimarlık, mühendislik gibi hayalleri vardı. Hastaneye almaya gittiğimde, ‘Baba 10 gün sonra seni görmek güzel’ demişti ama o güzelliği maalesef birlikte yaşayamadık.”