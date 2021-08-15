Diken

Yaramazlara biraz batar!

11 günde milyoner oldu

ABD’de bir kişi 11 gün arayla piyangodan ikramiye kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Güney Carolina’da yaşayan şanslı adam her iki Mega Millions loto biletini de aynı yerden, bir benzin istasyonundan aldı.


Adı açıklanmayan talihli önce 16 Temmuz’da 40 bin dolarlık (341 bin lira) ikramiye kazandı. 27 Temmuz’da ise tam 3 milyon doların (25,5 milyon lira) sahibi oldu.

Her iki bilette de büyük ikramiyeyi yalnızca bir rakamla kaybetse de hala çok şanslı bir adam olduğunu söylemek mümkün.

Mega Millions’da 40 bin dolarlık ikramiye kazanma ihtimali 931 binde 1. 3 milyon dolar kazanma ihtimali ise 13 milyonda bir.

SON HABERLER

Canım, ben gidip de saldırsınlar mı dedim!

Bir hocamız, Ahmet Yücekök, Siyaset Sosyolojisi dersinde siyasal-sosyal olayların birbiriyle ilişkisini, o ilişkideki her halkanın özgül niteliğini anlatabilmek için çok hoş bir örnek vermişti: Rize’de, Temel eve gelip Fadime’den çay koymasını ister, fakat Çernobil felaketi nedeniyle o esnada çay başka yerden gelmektedir, Temel’in damak tadına hiç uymaz, Temel çaydan bir yudum alır, beğenmez ve Fadime’nin üzerine yürür; bu durumda Temel’in Fadime’ye davranışının nedeni nükleer facia mıdır?

Şehir değil tuzak kuruyoruz

Sorumlular belli, dolayısıyla, Doğanay Tolunay Hocanın sık sık vurguladığı gibi, küresel ısınmanın yarattığı aşırı ve dengesiz yağışlara bütün suçu yüklemek, suçluların sırtından sorumluluğu sıyırmak anlamına gelir. Üstelik, bu dengesizlikler yıllardır biliniyordu, tedbir alınmalıydı. Yanlış uygulamalar aşırı yağışların etkisini katlıyor. Bu yanlışları yapanların yakasına yapışmalıyız.

Bitlis’te esnafa plastik mermi ve gaz bombası

Bitlis’te mahkemenin durdurma kararına karşın cumhurbaşkanlığı kararı gerekçe gösterilerek yerlerinden çıkarılmak istenen esnafa polis dün (13 Ağustos) gece yarısı plastik mermi, gaz ve ses bombası kullanarak saldırdı. Aralarında Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan’ın da yer aldığı çok sayıda esnaf gözaltına alındı. Müdahaleden etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Prof. Balık: Aşısızlara yönelik zorlayıcı uygulamalara geçilmeli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19’la mücadele kapsamında hem eğitimde hem de iş hayatında tekrar kısıtlamalara maruz kalınmaması için, aşılanmayanlara yönelik, yasaklar şeklinde olmasa bile zorlayıcı, kısıtlayıcı ya da özendirici uygulamalara geçilmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.