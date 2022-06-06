106 günde 106 maraton: Yedişer ayakkabı eskittiler

İskoçya’da, iki kadın 106 günde 106 maraton koştu. Rekor kırdıklarını belirten ikili Guinness’in tescil etmesini bekliyor.

Fotoğraf: Emma Petrie

Aberdeenshire bölgesinde yaşayan Fay Cunningham (36) ve Emma Petrie (26) 19 Şubat’ta başladıkları maraton serisini önceki akşam tamamladı. Toplam 4 bin 469 kilometre yol kat eden Cunningham ve Petrie bir dernek için 25 bin sterlin (518 bin 916 lira) bağış topladı.

Günde 4 bin kalori

Şubattan beri yedişer çift ayakkabı eskiten, her gün 4 bin kalori tüketmelerine rağmen beşer kilo veren Cunningham ve Petrie, maratonların çoğunu yaşadıkları yere yakın bölgelerde koştu.

100’üncüsü için geçen pazar Edinburgh Maratonu’na katılan ikili, beş koşuyu yalnız yaptı. Diğer maratonların her birinde farklı farklı arkadaşları, sosyal medyadaki takipçileri eşlik etti.

Petrie, ”Düşündüğümüzden çok daha güzel ve eğlenceli geçti. Artık dinlenebileceğimiz için çok seviniyorum” derken Cunningham, ilk 15 gün çok zorlandığını sonra vücudunun alıştığını belirterek, ”Havaya göre ne zaman koşacağımızı ayarlamaya çalışsak da rüzgarda, yağmurda, karda koştuğumuz çok oldu” ifadelerini kullandı.

2020’de üst üste 95 maraton koşan ABD’li Alyssa Clark bu alandaki rekorun sahibi. Guinness Rekorlar Kitabı’nın yetkililerinden tescil bekleyen İskoç ikili, Clark’ı 11 maraton geride bıraktı.

Nisan ayında Britanyalı atlet Kate Jayden 100 günde 100 maraton koşmuştu. Aynı ay bir bacağı kanser nedeniyle ampute edilen Güney Afrikalı Jacky Hunt-Broersma, 104 günde 104 maraton koşmuştu. Onların rekorları henüz tescil edilmedi.

Cunningham, tescil edilmeleri durumunda onları geçebilmek amacıyla 106 maraton koştuklarını söyledi.