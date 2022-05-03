Kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden kadın maraton rekoru kırdı

Kanser nedeniyle bir bacağını kaybettikten sonra koşuya başlayan kadın arka arkaya en fazla maraton rekorunu kırdı.

Fotoğraf: Jacky Hunt-Broersma

46 yaşındaki Jacky Hunt-Broersma, 104 günde 104 maraton koştu.

Cumartesi günü 104’üncü maratonunu tamamlayan Broersma şimdi Guinness Rekoru sertifikasını bekliyor.

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan Broersma ocak ortasında ‘maraton maratonu’na başladı, günde yaklaşık 42 kilometre koştu.

BBC’ye konuşan Broersma koşuyu tamamladığı için mutlu olduğunu ancak bir yanının hala koşmak istediğini anlattı. Şimdi vücudu, rekor peşinde koşmanın yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Güney Afrika’da doğan ve bir dönem Hollanda’da yaşayan Jacky bütün yorgunluğuna rağmen koşabildiği için şükrediyor. Çünkü bu sayede bir daha asla kazanamayacağını düşündüğünü özgüvenini geri gelmiş.

2002’de Hollanda’dayken nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konmasının ardından her şeyin çok hızlı geliştiğini anlatıyor: İki hafta içinde doktorlar hayatını kurtarmak için bacağını kesmek zorunda kalmış, henüz 26 yaşındayken…

Başlarda hayatındaki bu büyük değişimi kabullenmekte zorlandığını, farklı göründüğü için utandığını, pantolon giyerek protez bacağını gizlemeye çalıştığını anımsıyor.

Eşine koşularda amigoluk yaparken 2016’da kendisini de koşarken bulmuş.

Uzun mesafe koşucularına özel protezlerden alıp ilk 10 kilometre koşusuna kaydolmuş.

Rekoru aklına koydu ve koşmaya başladı

Bu yılın başında ise kendisine yeni bir hedef seçti: Arka arkaya maraton rekoru.

Bu kategoride rekorun sahibi 95 maratonla ampüte olmayan bir koşucu Alyssa Amos Clarka’a ait.

Rekor fikrini aklına koyup koşmaya başlayan iki çocuk annesi her gün en az maraton uzunluğunda koşarak maceraya başladığında 101 maratonla Britanyalı koşucu Kate Jayden önceki rekoru egale etti.

Jacky ise koşmaya devam etti. Sonunda 4 bin 440 kilometre koştu. AP’ye konuşan Guinness Dünya Rekorları yetkilileri kanıtları inceleyerek rekor sertifikası verme sürecinin üç ay kadar sürebileceğini söyledi.

88 bin dolar bağış topladı

Bu arada koşularını sosyal medyadan paylaşan Jacky ampüte koşucular yararına bir organizasyon için 88 bin dolar topladı.

Koşmaya daha önce başlamış olmayı dileyen Jacky “Koşmak ruh sağlığıma iyi geldi. Ne kadar güçlü olabileceğimi gösterdi. Kim olduğumu ve zor şeyler yapabileceğimi görmemi sağladı” diyor.

Devam etmeye de kararlı, yeni hedefi ise şimdiden belli: Ekimde Utah’taki 386 kilometre yarışı.