100 günde 100 maraton koştu

Britanya’nın Derbyshire bölgesinde yaşayan bir kadın atlet 100 günde 100 maraton koşarak rekor kırdı.

Fotoğraf: Kate Jayden

Kate Jayden (35), arka arkaya koştuğu 100 maratonu pazar günü Brighton’da tamamladı.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre peş peşe en çok maraton koşan kadın atlet Jayden’dan önce ABD’li Alyssa Clark’a aitti. Clark, 95 günde 95 maraton koşmuştu.

‘Maraton serisini’ sosyal medya hesabından paylaşan Jayden, sığınmacılar için çalışan Refugee Council’ın (Mülteci Konseyi) da aralarında olduğu sivil toplum kuruluşlarına 25 bin sterlin bağış toplandı.

100 maratonun toplam uzunluğunun Suriye’nin Halep şehrinden Britanya’ya giden bir sığınmacının kat ettiği mesafeyle -4 bin 210 kilometre- eşdeğer olduğunu söyleyen Jayden, “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Sosyal medyadan ve koştuğum yerlerde kamuoyundan gelen destek iyice motive etti. Toplanan bağış miktarını öğrenince ağladım” dedi.

Bir hafta dinlenmeyi planlayan Jayden sonrasında temmuz ayında düzenlenecek Deca Triatlonu’na katılmak için antrenman yapacak.