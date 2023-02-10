103 saat sonra: ‘Sesimi duyan var mı’ çağrısına havlayarak yanıt veren Venüs ve sahibi kurtarıldı

Hatay’da 103 saat sonra ekiplerin “Sesimi duyan var mı” çağrısına havlayarak yanıt veren Venüs adlı köpek ve sahibi kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde beşinci güne girildi. Depremin yerle bir ettiği şehirlerde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde altı katlı binanın enkazında çalışan kurtarma ekipleri, “Sesimi duyan var mı?” çağrısı yaptıktan sonra havlama sesi duydu.

Bu noktaya yoğunlaşan ekipler, köpeği ve Duygu isimli 35 yaşındaki sahibini bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, depremzede kadını sağlık görevlilerine teslim etti.

Venüs’e de serum bağlandı.