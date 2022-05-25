‘100 çocuklu doktorun kızları’: İki kadından Netflix’e ‘bizi ifşa ettin’ davası

Tedavi ettiği kadınlarda gizlice kendi spermini kullanarak 100’e yakın çocuk sahibi olan doktorun belgeselinde, kimliklerinin ifşa edildiği gerekçesiyle iki kadın Netflix’e dava açtı.

Fotoğraf: Netflix

Platformda 11 Mayıs’ta gösterime giren ‘Our Father’ (Babamız) belgeseli ABD’nin Indiana eyaletinde kadın doğum uzmanı doktor Donald Cline’ın hikayesini anlatıyor. Cline 80’li yıllarda kendisine doğurganlık tedavisiyle ilgili gelen kadınları hamile bırakmak için donörün kimliğiyle ilgili yalan söyleyerek kendi spermini kullanmıştı. Yaklaşık 100 çocuğun biyolojik babası olduğu biliniyor.

The Hill’in haberine göre Cline’ın ‘gizli çocuklarından’ iki kadın Netflix’i izinleri dışında kimliklerini ifşa etmekle suçluyor.

Dava dilekçesinde yer alan bilgilere göre davacılar ve aileleri 2019’da ev DNA testine başvurana kadar Cline’ın biyolojik babaları olduğunu bilmiyordu. Davacılar bu şoke eden bilgiyi öğrendikten sonra gizli tutmayı seçerek en yakınlarıyla dahi paylaşmadı.

Belgeselin yapımcılarının çocuklardan bazılarına ulaşarak çekim yapmayı ya da fotoğraf göndermelerini teklif ettiği belirtilen dilekçede rızaları olmadan hiçbir çocuğun kimliklerinin belgeselde gösterilmeyeceğinin garanti edildiği vurgulandı.

Ancak buna rağmen davacı kadınların, çocukların gösterildiği bir sahnede fotoğraflarıyla yer aldığı ifade edildi. Ayrıca DNA’larının uyumlu olduğuna dair bir listede isimleri yer aldı.

Hem Netflix’in hem de yapım şirketi Blumhouse Productions’ın suçlandığı davada kadınlar uğradıkları manevi zarar karşısında tazminat talep ediyor.