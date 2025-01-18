10 yıllık kolaj: NASA'dan 2,5 milyar piksellik Andromeda fotoğrafı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay teleskobu Hubble’ın Andromeda Galaksisi’nden 10 yıldır aldığı görüntüleri birleştirerek 2,5 milyar piksellik fotoğraf oluşturdu.

Fotoğraf: NASA

Samanyolu’nun en büyük komşusu olan Andromeda (diğer adı M31) 2,5 milyon ışık yılı uzakta yer alıyor.

Gökbilimciler Samanyolu’nun geleceğini daha iyi anlamak adına, komşusu olan bu sarmal galaksiyi inceliyor.

Independent Türkçe‘nin haberine göre çalışmalar kapsamında Hubble Uzay Teleskobu’nun en az 10 yıldır aldığı görüntüler birleştirilerek Andromeda’nın 2,5 milyar piksel içeren fotoğrafı oluşturuldu.

Piksel görüntüde insan gözünün ayırt edebileceği en küçük birime deniyor. Fotoğraflar da temelde piksellerden oluşan bir görüntü kümesi.

NASA’ya göre bu fotoğraf emektar Hubble’ın bugüne kadar yaptığı ‘en büyük kolaj.’

Teleskop 1 trilyon yıldız olduğu düşünülen galaksideki yaklaşık 200 milyon yıldızı görüntülemeyi başardı. Görüntüler yıldızlar sadece Güneş’ten daha parlak olanlar.

Görüntüler sayesinde Andromeda’nın geçmişine ışık tutan bilim insanları, bulgularını hakemli dergi The Astrophysical Journal’da yayınladı.

Araştırmanın liderliğini üstlenen Washington Üniversitesi’nden Ben Williams “Hubble sayesinde galaksinin tüm diski boyunca bütünsel bir ölçekte neler olup bittiğine dair muazzam ayrıntılara ulaşabiliyoruz. Bunu başka hiçbir büyük galakside yapamayız” dedi.

2,5 milyar piksel içeren görüntünün ortaya çıkması 10 yıl sürdü. Fotoğraf: NASA

Bilim insanları Andromeda’nın sanılandan daha kaotik bir durumda olduğunu tespit etti.

Galakside, Samanyolu’na kıyasla çok daha fazla genç yıldız yer aldığı bildirildi.

Araştırmacılara göre bu yıldızlar Andromeda’nın yakın zamanda bir çarpışma geçirmesi sonucu yeni oluşmuş olabilir.

Galaksinin, Messier 32 adlı uydu galaksiyle etkileşime girmesinin ardından küçük komşusunun gazını çaldığı ve yeni yıldızların bu şekilde oluştuğu ihtimali üzerinde duruluyor.

‘Andromeda tren enkazına benziyor’

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley kampüsünden Daniel Weisz da bu fikirde:

“Andromeda bir tren enkazına benziyor. Görünüşe göre çok sayıda yıldız oluşturmasına ve sonra da kapanmasına neden olan bir tür olay yaşamış. Bu muhtemelen yakınlardaki başka bir galaksiyle çarpışmadan kaynaklanıyor.”