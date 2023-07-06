10 yaşındaki çocuğun gözünden 11 sinek larvası çıkarıldı

Bitlis’te 10 yaşındaki bir çocuğun gözünde tespit edilen 11 sinek larvası temizlendi.

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Tatvan ilçesinde yaşayan ve göz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Y.Y.T’nin göz kapağında 11 sinek larvası tespit edildi. İki gün arayla yapılan müdahalenin ardından gözündeki larvalar çıkarılan çocuk taburcu edildi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu, çocuğun durumunun iyi olduğunu belirtti:

“Yaptığımız muayenede hastanın göz kapağı altında hareket eden kurtçukları fark ettik ve mikroskobik muayenede temizledik. İlk gün 8 kurtçuk çıkardık. Antibiyotik damla tedavisini verdik ve ertesi gün hastayı kontrole çağırdık. Kontrole gelen hastanın şikayetleri gerilemişti ancak yaptığımız muayenede 3 kurtçuk daha gördük ve temizledik.”

Yaz aylarında hayvancılıkla uğraşan kişilerde görülme olasılığının yüksek olduğunu söyleyen Ateşoğlu, şöyle devam etti:

“Bu durumun yaz aylarında nehir ve göl kenarlarında, kırsal kesimlerde bulunan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerle görülme oranı daha fazladır. Sineğin bıraktığı larvaları biz hareket eden kurtçuk olarak görürüz. Mikroskobik muayene altında pamuk yardımıyla temizleriz.”