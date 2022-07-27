10 bin dolarlık sanat eseri: Çizburgerden çıkarılıp tavana yapıştırılan turşu dilimi

Yeni Zelanda’da McDonald’s çizburgerinden çıkarılarak bir galerinin tavanına yapıştırılan turşudan oluşan 10 bin Yeni Zelanda dolarına satışa çıkarılan ‘sanat eseri’, neyin değerli olduğu sorusunu sordurmak üzere kasıtlı olarak yapılan kışkırtıcı bir eylem.

Fotoğraf: Matthew Griffin/Fine Arts, Sydney

Auckland kentindeki çağdaş sanat galerisi Michael Lett, Fine Arts, Sydney sergisi kapsamında tavanında bulunan ketçap bulaşmış yuvarlak turşu dilimi böyle tanımlıyor.

‘The Pickle‘ (Turşu) isimli iş Avustralyalı sanatçı Matthew Griffin’e ait.

Bazı sanatseverler ‘Turşu’yu ‘dahi‘ ve ‘zekice‘ bulduğunu belirtirken bazıları ‘aptalca’ olarak yorumladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise “Geç biten gecelerin bir geleneği” yorumunu yaptı. Bir başkası da aynı hareketin bir galeri ve restoranda yapılmasının farkında dikkat çekerek “Ergenliğimde bunu yaptığım için polis beni McDonald’s’tan atmıştı. Şimdi sanat oldu” yazdı.

Akıllara 2019’da Art Basel’deki 120 bin dolara satılan duvara bantlanmış muzu getiren The Pickle’ın farklı tepkilere neden olması işin bir parçası.

Fine Arts, Sydney direktörü Ryan Moore, “Sanata mizahi tepki vermek de kabul edilebilir bir şey çünkü iş gerçekten komik” diyor.

Griffin’in işini cazip kılanın mizahı bir araç olarak kullanmasının yanı sıra güncel sanat geleneklerini takip ediyor ve ‘insanların değer ve anlam yükleme şeklini’ sorguluyor.

Kaçınılmaz olarak akla gelen ‘Bu sanat mıdır’ sorusuna takılmıyor: “Genel konuşmak gerekirse sanatçılar bir şeyin sanat olup olmadığına karar verenler değil. Onlar bir şeyleri yaratanlar. Bir şeyin değerli ya da sanatsal olarak anlamlı olup olmadığı bizim kolektif olarak bir toplum olarak üzerine konuşacağımız bir şey.”

Bu eseri 10 bin Yeni Zelanda Doları (115 bin lira) ödeyip satın alanlardan çizburger için de 4,4 dolar istenecek. Galerinin tavanına yapışık halde duran turşunun kendi alanlarında nasıl yeniden ‘eser’e dönüştürüleceği anlatılacak.