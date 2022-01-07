10 ayda 11 Covid-19 aşısı olmuş

Hindistan’da bir kişi, geçen yıl şubat ve aralık ayları arasında 11 kez Covid-19 aşısı olduğunu söyledi. Sekiz kez aşı olduğunu teyit eden, diğer üçünün kaydını henüz bulamadıklarını söyleyen sağlık yetkilileri inceleme başlatacaklarını açıkladı.

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Bihar eyaletinde yaşayan emekli postacı Brahmdeo Mandal (65) 11 doz aşı olmasının kendisinde yan etkisi olmadığını tam tersine ‘sağlıklı kalmasını’ sağladığını, ağrı ve sızılarını dindirdiğini anlattı.

Aşı olduğu her tarihin ve nerede yapıldığının kaydını tuttuğunu söyleyen Mandal, ailesiyle yaşadığı Madhepura ve iki komşu bölgede aşı olduğunu, birinin evine 100 kilometre mesafede olduğunu, her seferinde farklı kimlik kullandığını aktardı.

Geçen hafta Mandal, 12’nci aşısını olmaya çalışırken engel olduklarını belirten yetkililer, Mandal’ın 10 ay gibi bir sürede bu kadar çok aşıyı nasıl olduğunu araştıracaklarını söyledi.

Madhepura’da görev yapan cerrah Amarendra Pratap Şahi, “Dört merkezde sekiz kez aşı olduğuna dair kanıtımız var” dedi. Mandal’ın iki dozu yarım saat arayla olduğunu ve tespit ettikleri sekiz dozun hepsinin resmi olarak kayda geçtiğini belirterek, “Bunun nasıl olabildiğini anlamak zor. Herhalde sistemde bir hata oldu. Bu konuda ihmali olan görevlilerin olup olmadığını araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağırlıklı olarak yerel üretim Covishield ve Covaxin’i kullanan Hindistan’da geçen yıl 16 Ocak’ta aşılama başladı. Çoğu devlet kontrolündeki 90 bini aşkın merkezde ikişer doz olarak uygulanıyor. Aşı olmak isteyenlerin kimlik bilgilerini ehliyet, seçmen kartı veya biyometrik kart gibi belgelerle doğrulamaları gerekiyor. Üstelik bu, aşı için gereken 10 belgeden sadece biri.