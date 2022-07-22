1. Lig kulüpleri gelirlerinin artırılmasını istiyor

Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği, kulüplerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çağrıda bulundu.

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Birlik Başkanı Onur Göçmez imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, 1. Lig’de mücadele eden kulüplerin zor günler geçirdiği belirtildi.

Süper Lig ile 1. Lig arasındaki gelir farkının çok yüksek olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle geçmişte Süper Lig’de mücadele eden Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Eskişehirspor, Kayseri Erciyesspor gibi büyük camiaların iflas noktasına geldikleri ya da kapandıkları anımsatıldı.

‘Yayın geliri bildirilsin’

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”1. Lig kulüplerimizin gelirlerinin artırılması konusunda çalışmalar yapılması ve giderlerinin azaltılmasına yardım edilmesi gerek. 1. Lig Kulüpleri Birliği olarak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bilgi amaçlı olarak 1. Lig kulüplerimizin naklen yayın gelirinden ve Spor Toto isim hakkından bu sezon yaklaşık ne kadar kazanacağının tarafımıza bildirilmesi talep etmekteyiz. Bu gelirlerin artırılması hususunda çalışmalar yapılmasını beklemekteyiz.”

Spor Toto isim hakkı gelirlerinin arttırılması gerektiğinin de altını çizen 1. Lig Kulüpler Birliği şu beklentilerini dile getirdi: “Ayrıca bu gelirlere ek olarak herhangi bir mali değeri olmayan Rezerv Lig’de bile başarıyı teşvik eden, galibiyete, beraberliğe ve sıralamaya ödül veren TFF’nin milyonların izlediği, rekabetin ve heyecanın son saniyeye kadar sürdüğü 1. Lig’e de bu tarz teşvikler vereceğinden emin olduğumuzun bilinmesini istemekteyiz. Bunun yanında 1. Lig kulüplerimize verilen ancak gerek enflasyon gerek kur artışlarıyla günümüz gerçekliklerinden uzak yol yardımı ve deplasman giderleri yardımı gibi zaruri ihtiyaçlar konusunda tıpkı Rezerv Lig’de açıklanan rakamlar veya o rakamların üstünde yardımların yapılmasını da beklediğimizi ayrıca belirtmek isteriz.”