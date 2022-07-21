Spor Toto 1’inci Lig’de play-off sistemi değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1’inci Lig’de play-off sistemini değiştirdi.

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TFF’nin açıklamasına göre 2022-2023 sezonundan itibaren uygulanacak yeni sisteme göre ligde sezonu üçüncü sırada tamamlayan takım, doğrudan play-off finaline yükselecek.

Normal sezonda dört, beş altı ve yedinci sırada yer alan takımlar, tek maç eleme usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Müsabakalar, ligi dördüncü ve beşinci basamakta bitiren ekiplerin sahasında oynanacak.

Bu mücadeleleri kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren ekibin sahasında oynanacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek. İki müsabaka sonunda rakibine üstünlük kuran ekip, adını play-off finaline yazdıracak.

Spor Toto 1’inci Lig’de play-off finali, tek maç eleme usulüne göre tarafsız sahada oynanacak.

Ligi ilk ikide bitiren takımlarsa daha önce olduğu gibi doğrudan Spor Toto Süper Lig’e yükselecek.