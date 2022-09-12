‘1 Kadın 1 Erkek’ dizisi Netflix’e geliyor

Demet Evgar ve Emre Karayel’in başrollerini paylaştığı komedi dizisi ‘1 Kadın 1 Erkek’, 15 Eylül’de Netflix Türkiye’de yayınlanacak.

Kanada yapımı ‘Un gars, une fille’ dizisinden uyarlanarak hazırlanan dizi, Zeynep ve Ozan arasındaki ilişki ve gündelik hayatta başlarından geçen komik olayları konu alıyor. Dizide Zeynep karakteri Demet Evgar, Ozan karakteri Emre Karayel tarafından canlandırılıyor.

2 Ekim 2008’de TürkMax’ta yayınlanmaya başlayan ‘1 Kadın 1 Erkek’, 2012 yılında Star TV’ye transfer oldu. Dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375’inci bölümüyle final yaptı. 11 Eylül 2014’te FOX’ta yeniden ekranlara dönen dizi, 8 Nisan 2015’te yayınlanan 416’ncı bölümüyle bir kez daha final yaptı.