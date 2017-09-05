Zehirli yumurta 40 ülkeye yayıldı, içlerinde Türkiye de var: AB bakanları toplanıyor

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Avrupa’da Fipronil adlı haşere ilacının bulaşmasıyla zehirli hale gelen yumurtaların tespit edildiği ülke sayısı 40’ı buldu.

Bu ülkeler içinde Türkiye de var.

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Zehirli yumurta salgınından henüz etkilenmemiş dört AB ülkesinin Litvanya, Portekiz, Kıbrıs ve Hırvatistan olduğu belirtilirken, ABD, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye de zehirli yumurtaların bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Milyonlarca zehirli yumurta Avrupa’da market raflarından kaldırılırken bazı yetkililer zehirli yumurtaların bisküvi, salata ve pastalar gibi işlenmiş yiyecekler aracılığıyla çoktan besin zincirine girmiş olabileceğini söylüyor.

Reuters’ın aktardığına göre AB üyesi ülkelerden tarım bakanları, duruma karşı önlem almak için bugün Estonya’nın başkenti Talin’de toplanacak.

Hollandalı ve Belçikalı yetkililer, haşere ilacının kaynağının Hollanda’da kullanılan bir temizlik ürününe dayandığını tespit etmişlerdi. Chickfriend adlı hayvan barınaklarının temizliğiyle ilgilenen şirketin başında bulunan iki Hollandalı geçen ay tutuklanmıştı.

Fipronil, hayvanlardaki pire ve keneleri temizlemek için kullanılıyor. Ancak kümes temizleme amacıyla besin zincirine girmesine izin verilecek şekilde kullanılması kesinlikle yasak.