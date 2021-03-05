Zafer Arapkirli: Bunların hepsini ayaklar altına aldığınız rejime demokrasi diyemezsiniz

Demokrasi, muhalefete tahammüllü olmanın, itirazlara kulak verebilmenin ve en önemlisi de hesap verebilmenin, kendinizden hesap soranları kolluk ve yargı yolu ile bastırmaya çalışmamanın adıdır. Bunların hepsini ayaklar altına aldığınız bir rejime demokrasi diyemezsiniz. Hele ki ‘reform’ ve ‘demokrasi’ sözcüklerini her ağzınıza aldığınızda millet size gülmez bile. Hazin hazin seyreder.

Zafer Arapkirli’nin yazısı