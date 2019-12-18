Yunanistan’da içi mücevher dolu 3 bin yıllık kral mezarı bulundu

ABD’deki Cincinnati Üniversitesi’nde görevli arkeologlar, Yunanistan’ın güneyindeki Mora Yarımadası’nda, geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan iki kral mezarını gün ışığına çıkardı. Mezarların içlerinde çok sayıda mücevher ve eşya bulundu.

Fotoğraf: www.phys.org (Michael Miller)

18 aylık bir çalışma yürüten arkeologlar, Tunç Çağı’ndan kalma mezarların Miken Uygarlığı’nın (MÖ 1600-1100) ticaret ve kültürüne ışık tutacağını söyledi.

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Ekipte yer alan Jack Davis, mücevherler arasında, üzerinde etrafı arpa demetleriyle bezeli boğa figürleri olan altın yüzük (üstte) ve Mısır tanrıçası bulunan bir kolye ucu olduğunu söyleyerek, “Tarım ve çiftçiliğin kaynaşmasına şahit oluyoruz; hayvan figürü ve tahıl bir arada” dedi.

Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın açıklamasında ise çatısı kubbe şeklindeki mezarların yüzyıllar önce çöktüğü, içleri ve üzerleri toprak dolduğu için hırsızlar tarafından yağmalanmaktan kurtulduğu belirtildi.