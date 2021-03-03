Yunanistan’da 6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın orta kesimindeki Larissa kentinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı yok, bir kişi yaralandı. Halk panikle sokağa döküldü.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Atina Yer Bilimleri Enstitüsü, Larissa kent merkezinin 24 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.16’da yerin 7.8 kilometre derinliğinde deprem kaydedildiğini açıkladı. 6 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntıların sürdüğü belirtildi.

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Yunan basınında yer alan haberlerde, bölgedeki bazı eski evlerin yıkıldığı, bazı kilise ve okullarda da maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Tesalya, Volos, Selanik, başkent Atina ve Meriç’e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem nedeniyle haberleşmede aksaklıklar yaşandığı Elassona’da yıkılan bir evin enkazından bir kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi.

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü Başkanı Akis Tselentis, halka evlere girilmemesi yönünde çağrı yaptı.

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Tesalya Eğitim Müdürlüğü ise bölgedeki tüm okulların kapatıldığını ve hasar tespiti için derhal inceleme başlatılacağını açıkladı.

Ana sarsıntının ardından kaydedilen en büyük artçı depremin 4.8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.