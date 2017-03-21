Yolsuzluğun iddiası bile yetti: Fransa içişleri bakanı görevi bıraktı

Fransa İçişleri Bakanı Brune Le Roux, kızlarıyla ilgili yolsuzluk iddiası üzerine istifa etti.
Le Roux’un kızlarını daha ergenken parlamento çalışanı gibi gösterip kamu bütçesinden maaş ödettiği öne sürülmüştü.
Hakkında soruşturma açılan Le Roux, hükümetin etkilenmemesi adına istifa ettiğini açıkladı.
İstifayı kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yerine Ticaret Bakanı Matthias Fekl’i atadı.
Ancak Le Roux, kızlarının yaz aylarında parlamentoda çalıştığını savunuyor. İddia ise Le Roux’un kızlarının 55 bin avro para kazandığı yönünde.