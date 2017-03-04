Adres yine Kiraz: 13 yaşındaki öğrenciyi istismar eden adam tutuklandı

İzmir’in daha önce kız çocuklarının kaçırılmasıyla gündeme gelen Kiraz ilçesinde 13 yaşındaki çocuğu istismar eden adam tutuklandı.

Hamile kalan çocuk, eğer bebek 20 haftadan küçükse kürtaj olacak.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in gündeme getirmesi sonrası, İzmir’in Sırımlı ve Olgunlar köylerinde kız çocuklarının kaçırılarak zorla evlendirildikleri ortaya çıkmıştı.

Bölgede her yıl 12-21 yaş aralığında ortalama 20 kız çocuğunun kaçırıldığı belirtilmişti.

Babaannesi fark etti

Hürriyet’ten Gülden Aydın’ın haberine göre Kiraz’daki Örencik köyünde benzer bir olay yaşandı.

Evli ve iki çocuğu bulunan 49 yaşındaki Mehmet A., altıncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki T.K.’yı dört ay önce istismar etti.

Olay, T.K.’nın babaannesinin torununun davranışlarındaki değişikliği üç gün önce fark etmesiyle ortaya çıktı. Kiraz Devlet Hastanesi’ne götürülen T.K.’nın hamile olduğu belirlendi.

Tutuklandı

Mehmet A. tutuklanarak Kaynakçı Cezaevi’ne gönderilirken, T.K. da failin yakınlarının baskı veya tehdidine maruz kalmaması için İzmir Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait bir yurda yerleştirildi.

T.K. dava süreci boyunca İzmir’de yaşayıp eğitimine devam edecek. İzmir’de T.K. muayene edilecek. Eğer bebek 20 haftadan küçükse kürtaj yapılacak.

‘Seni alacağım’ demiş

Savcıya pedagogla ifade veren T.K, şunları söyledi: “Mehmet A., babamın arkadaşıydı. Bir gün babam ve annem evde yokken geldi. Zorla ağzımı kapatarak tecavüz etti. ‘Seni seviyorum, alacağım. Birine söylersen öldürürüm’ dedi.”