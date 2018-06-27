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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil:Tek adam seçildin, hazır Ohal de kalkmamışken gözünü seveyim şunu görevden alıver

 

2018 tek adam seçimini Akp kazandı, guguk kuşu kaybetti.

İki defa deneyip kendisini bile yenemeyen Muharrem İnce’yi, kendisini sekiz defa yenen Akp’yi yenmesi için aday gösterdi iyi mi… Partiyi bile vermediği Muharrem İnce’ye ülkeyi vereceği zannedildi. Sonra da çıktı, “bu seçimin tek kaybedeni Akp’dir, bir tarafa yazın, önümüzdeki seçimde çok daha güçlü sonuçlar alacağız, bütün veriler bunu gösteriyor, koltuk sevdasına tutulanların bizim partimizde yeri yok” dedi.

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(Üç milyon altı yüz yetmiş beş bin dokuz yüz kırk dördüncü defa, belki bu defa anlaşılır umuduyla tekrar yazıyorum… CHP’yi geri almadan Türkiye’yi geri alabilmek mümkün değildir.)

Bari, asrın liderimize sesleneyim… Bak bunca senedir senden hiçbir şey istemedim. İlk defa bi şey rica ediyorum. Tek adam seçildin, hazır Ohal de kalkmamışken, ilk icraat olarak gözünü seveyim şunu görevden alıver, kırma beni. Kayyuma bile razıyız gari!

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Yılmaz Özdil’in yazısı 


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FT: Erdoğan’ın hayalleri ters tepti

İngiliz Financial Times gazetesi, seçimin ardından Türk Lirası ve Borsa İstanbul’daki değer kaybının sürdüğüne dikkati çekerek “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayalleri piyasada ters tepti. Uyarılara kulak tıkamak, piyasalarda Türkiye ekonomisinin kaldıramayacağı türden tepkilere yol açabilir” diye yazdı.

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