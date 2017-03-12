Yıldırım’a göre Hollanda’yla kriz, ‘birliği güçlendiriyor’: Misliyle karşılık verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’nın Rotterdam kentindeki Türk başkonsolosluğuna sokulmayıp kara yoluyla geldiği Almanya’ya geri gönderilmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ‘misliyle karşılık verileceğini’ açıkladı.

Diplomatik skandal

Başbakan Binali Yıldırım yazılı açıklamasından şunları kaydetti: “16 Nisan halk oylaması bilgilendirme çalışması amacıyla Almanya’ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan, buradaki çalışmalarının akabinde Hollanda’ya geçmiş ve orada bulunan vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi arzu etmiştir. Ancak Hollanda polisi, Bakanımızın vatandaşlarımızla bir araya gelmesine izin vermemiş, böylece gün boyu kamuoyuna malum olan büyük bir diplomatik skandal ortaya çıkmıştır. Bu durum tarafımızca en kuvvetli şekilde protesto edilmiş, Hollandalı muhataplarımıza bunun karşılığının en ağır şekilde verileceği ifade edilmiştir. Çeşitli düzeylerde yapılan diplomatik temaslara rağmen makul bir çözüm sağlanamamış olup, Bakanımız planladığı toplantıyı gerçekleştiremeyerek Hollanda’dan ayrılmak durumunda kalmıştır.”

‘Misliyle karşılık verilecek’

Avrupa’nın bu olayda sınıfta kaldığını savunan Yıldırım, oradaki Türk vatandaşlarından da tahriklere kapılmamalarını istedi: “Aziz milletimiz bilmelidir ki, Türkiye’ye ve diplomatik dokunulmazlığı bulunan bakanlara karşı yapılan bu kabul edilemez muameleye misliyle karşılık verilecektir. Hollanda’da, Almanya’da, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın sağduyu ile hareket etmelerini, tahriklere asla itibar etmemelerini istiyorum. Bu aymazlıklara ve faşizan uygulamalara verilebilecek en güzel cevap, 16 Nisan’da sandıkta olmalıdır.”

Ayrıntıdaki ana fikir: Birliğimizi güçlendirecek

Yıldırım’ın açıklamasında bu olayların ‘safları sıklaştırma’ misyonunu da gerçekleştirdiğinin altını çizilerek şöyle dendi: “Bu ve buna benzer olaylar, bizim millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, gerçek dost ve düşmanlarımızı yakından tanımaya vesile olacaktır. Siyasi parti başkanlarına yaşanan bu krizde göstermiş oldukları milli duruştan dolayı Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak teşekkür ediyorum.”

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Hollanda’ya gidişine izin verilmemesi durumunda ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk değerlendirmesinde ‘Nazi kalıntısı’ olarak tanımladığı Hollanda’ya “Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek?” diye seslenmişti.

Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

Bu gelişmelerin ardından Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentindeki başkonsolosluk binasına gitmeye çalışan Aile Bakanı Sayan Kaya’nın aracı da binanın yakınında durdurulmuş, Kaya ve beraberindekiler binaya sokulmayarak Almanya’ya geri gönderilmişti.