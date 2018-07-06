‘Yerli ve milli’ kredi derecelendirme kuruluşu geliyor: Bankalara not verecek

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben “Bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptık. Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek” dedi.

AKP iktidarı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch, Moody’s ve Standart and Poor’s’un Türkiye aleyhinde hareket ettiği yönünde sık sık şikayetlerini dile getiriyor.

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Ali Akben, 3 Mart’ta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yedi Türk bankasının notunu düşürmesinin ardından yaptığı açıklamada “Bankalarımız tarafından kullanılacak milli bir kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duymaktayız. Kurulacak olan yapının uluslararası standartlara uyumlu olması ve bağımsız-tarafsız olarak kurularak faaliyetlerine devam etmesi önemli” demişti.

Akben, bugün yaptığı açıklamada bağımsız yerel bir derecelendirme kuruluşu kurulmasının önünü açabilecek düzenlemeleri yaptıkları bilgisini vererek şöyle konuştu: “Bundan sonra da artık inşallah şirketin kuruluşu gerçekleşecek. Şu anda TBB ve TKBB üyesi bankalarımızdan bir kuruluş kurma konusunda talepler var. Bunun yanında TOBB, Finansal Kurumlar Birliği üyeleri, Türkiye’nin belirli holding ve şirketleri ortak olabilir. Yani çok geniş bir tabanı olmasını arzu etmekteyiz.”