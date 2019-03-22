Yeni köprülerde garanti geçiş sayıları tutmadı: Hazine 1.76 milyar lira ödeyecek

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3’üncü köprü) ve Osmangazi Köprüsü’nde 2018 yılı geçiş garantileri tutturulamadı. Hazine’den, yani halkın cebinden tutturulamayan geçiş garantileri için özel şirketlere 1.76 milyar lira ödenecek.

HDP İstanbul milletvekili ve Meclis Çevre Komisyonu üyesi Oya Ersoy, özel sektöre yaptırılan ve işletme hakkı şirketlere verilen Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri’nin geçiş ücretlerine 1 Ocak itibariyle zam yapılması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a soru önergesi verdi. Soru önergesine gönderilen yanıta göre, iki köprüde de 2018 için verilen garanti geçiş sayıları tutturulamadı.

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3’üncü köprüden 14.6 milyon değil 9.1 milyon araç geçti

Turhan’ın verdiği yanıtlara göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri ile yapılan ve devletin günlük 135 bin araç geçiş garantisi (yıllık 49 milyon 275 bin) verdiği 3’üncü köprüden 2018 yılında 13 milyon 796 bin 911 araç geçti. Günlük 40 bin (yıllık 14 milyon 600 bin) geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü’nden ise 2018 yılında 9 milyon 98 bin 962 araç geçti.

Fotoğraf: DHA

3’üncü köprü için 628 milyon 771 bin lira ödenecek

Geçiş ücreti sözleşmede 3 dolar + KDV olduğu düşünülünce, 3’üncü köprüde 2018 yılı için eksik kalan 35 milyon 478 bin 89 araç için Hazine’den, yani halkın cebinden 628 milyon 771 bin lira çıktı.

Osmangazi için 1 milyar 137 milyon lira ödenecek

Osmangazi’de ise günlük 35 dolar + KDV olan geçiş ücreti nedeniyle eksik kalan 5 milyon 501 bin 38 araç için Hazine’den 1 milyar 137 milyon 427 bin 725 lira çıktı.

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Döviz arttıkça geçişler zamlanacak

YİD ile yapılan köprülerin geçiş ücretlerinin neden TL’ye çevrilmediğine yönelik soruya bakan tarafından verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı: “Köprüler ve otoyolda uygulanacak geçiş ücretleri söz konusu işlere ait uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde döviz kuru üzerinden yapılan hesaplar ile TL olarak uygulanmaktadır”

İstanbul milletvekili Oya Ersoy

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy’un bu yanıtlara cevaben yaptığı açıklaması ise şöyle: “Bu demek oluyor ki, döviz kuru arttıkça YİD ile yapılan köprülerin geçişleri zamlanmaya devam edecek. Halk, hem köprülerden geçerken fahiş geçiş ücretlerine maruz kalıyor, sözleşmede eksik kalan her geçiş için de daha fazla para ödeyecek. Kamusal hizmet olan ulaşım, şirketlerin onlarca yıl işleteceği ve kar edeceği bir alana dönüştürülmüş oldu. Bedelini ise ülkede yaşayan her bir vatandaş ödüyor.”



