Yeğenine tecavüz eden imamın savunması: Uyurken rızam dışında benimle olmuş

Muş’un Malazgirt ilçesinde görev yapan 41 yaşındaki imam, 23 yaşındaki yeğenine tecavüz etmek suçlamasıyla tutuklandı: “Ben farkında olmadan pantolonumu sıyırarak rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş.”

Erzurum’da yaşayan 23 yaşındaki kadın, 31 Temmuz’da savcılığa gelerek 41 yaşındaki imam dayısı A.İ.’nin kendisine 2016’da tecavüz ettiğini söyledi.

Reklam

Dilekçesinde durumu anlatan kadın, tehditler nedeniyle olaydan kimseye bahsedemediğini, 9 Mayıs’ta da tecavüz sonucu bir doğum yaptığını kaydetti.

Kadın, dayısının anneannesiyle birlikte yaşadığı evine gittiğini, burada tecavüzden sonra “Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın” diye tehdit edildiğini aktardı.

Kadın şöyle devam etti: “Malazgirt’ten sürekli Erzurum’a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemen konusunda tehditlerine devam etti. Hareketlerim ve duygusal durumum nedeniyle ailem sebebini sormaya başladı. Dayanamayıp anneme ve ablama anlattım. Hastaneye gittik ve altı aylık hamile olduğumu öğrendim. Yasal süreyi geçirdiğimiz için kürtaj olamadım. Mayıs ayında doğum yaptım ve bebeği Sevgi Evleri Çocuk Yurdu’na bıraktım. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”

Kayıplara karıştı, yakalandı

Bu süreçte A.İ. müftülükten istifa etti. Ardıdan telefonunu kapattı, ortadan kayboldu. Ancak polis A.İ.’yi Elazığ’da yakalayarak Erzurum’a getirdi. Yapılan DNA testinde çocuğun A.İ.’den olduğu kanıtlandı.

Suçu kadına attı!

Evli ve iki çocuk babası A.İ., ifadesinde ise şunları söyledi: “Anneme ait köye tek başıma gittim. Eşim yanımda değildi. Akşam saatlerinde uyumak için odalardan birine gittim. Uyurken kendisi odama girmiş. Ben farkında olmadan pantolonumu sıyırarak rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş. Uykulu olduğum için olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Amacım kaçmak değildi. Çok kızgın olduğumdan kimseyle görüşmemek içim telefonumu kapattım. Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendisi kaldığım odaya gelerek rızam dışında benimle cinsel ilişkiye girmiştir. Asıl ben ondan şikayetçiyim.”

A.İ. soruşturma kapsamında tutuklandı.