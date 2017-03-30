Yazar Paul Auster: Erdoğan’ın oluşturmak istediği diktatör toplumu karşısında ürküyoruz

Dünyaca ünlü yazar Paul Auster, eşi yazar Siri Hustvedt’le birlikte Türkiye’deki siyasi iklimi değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.

Auster, 2012 yılında gazeteci ve yazarların tutuklu bulunmasından dolayı Türkiye’ye gelmeyi reddetmişti. Bunun üzerine dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, Auster için ‘cahil adam’ demiş ve eklemişti: “Gelsen ne olur gelmesen ne olur.”

‘Darbe girişimi bahane’

Auster ve Hustvedt’in Cumhuriyet’te yayınlanan yazısında, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin göstericileri ‘acımasızca’ bastırdığı ve parkın ‘savaş alanı’na çevrildiği belirtilerek, “Bütün dünyanın tanık olduğu ürkütücü olaylardan sonra bizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de gücünün kıskacını nasıl daha da sıktığını gitgide daha da umutsuzluğa kapılarak izledik” dendi.

Çift, AKP ve Erdoğan’ın darbe girişimini ‘muhalefeti susturmak’ için kullandığını ifade ederek şöyle yazdı: “Yüz binlerce muhalifi, Pennsylvania’da yaşayan eski yoldaşı Fethullah Gülen tarafından yönetilen ‘Gülenciler’ gibi terörist grupların taraftarlarını ya da üyelerini ya da Kürt PKK’yi vatana ihanetle suçlayarak kovdurmak, suçlamak, tutuklamak ve mahkûm ettirmek üzere bir bahane olarak kullandı.”

‘Ürküyoruz’

Auster ve Hustvedt, yapılacak anayasa değişikliğiyle ise ‘başkanın elindeki gücü’ artırarak ‘bir diktatörün yetkisine sahip olarak’ hareket etmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Uluslararası hukukun umursanmadığını ifade eden Auster ve Hustvedt, gelişmelerin onları korkuttuğunu dile getirdi: “Olağanüstü hal ve sıkıyönetim yasaları altında bir referandum ilan etmek, ayrıca başbakanın önerilen anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diye oy vereceklerin vatan haini sayılacaklarını söylemesi, uluslararası hukuku umursamamaktan başka bir şey değildir, demokrasi kurallarına da saygısızlıktır. Zengin ve çok çeşitli Türk kültürüne hayranlık duyan ve içinde bulunduğumuz bin yılın ilk yıllarında, ülkede tam anlamıyla gelişmiş modern bir demokrasiye doğru gidişe artan bir güvenle tanıklık eden bizler, Recep Tayyip Erdoğan’ın bu tehlikeli anayasa değişiklikleriyle oluşturmak istediği müstebit diktatör toplumu karşısında son derece rahatsızız ve ürküyoruz.”