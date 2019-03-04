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Yaramazlara biraz batar!

Yatırım bankası: Dolar/TL üçüncü çeyrekte 8.90’ı görecek

Toronto merkezli yatırım bankası TD Securities, üçüncü çeyrekte liranın dolar karşısında yüzde 40 kayıp yaşayarak 8.90’ı göreceğini iddia etti.

Fotoğraf: Reuters

Piyasa izleyecilerinin genel beklentisi ise üçüncü çeyrekte liranın yüzde 8’in altında bir kayıp yaşayacağı.

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Bloomberg International’da yer alan habere göre TD Securities cuma günü yayınladığı bir raporda genel piyasa beklentilerinin aksine liranın yeni bir kriz yaşayacağını öngördü.

Bankanın gelişmekte olan pazarlar strateji direktörü Cristian Maggio, daha önce ilk çeyrekte lirada böyle bir kayıp olacağını öngörmüş, fakat ‘koşullar kendisini bunun ikinci çeyrekten önce olmayacağına’ karar vermiş.

Merkez Bankası’nın Haziran ve Temmuz’da faizleri 400 baz puan artırmak zorunda kalacağını öngören Maggio şu değerlendirmeyi yaptı: “Türk lirasında tipik şablon bir krizden diğerine geçmesi, arada da nispeten sakin bir dönem yaşanmasıdır. Biz şu anda bu sakin dönemlerden birinde olduğumuzu düşünüyoruz.”

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Piyasada genel beklenti ise faizlerde 650 baz puan bir indirime gidileceği.

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