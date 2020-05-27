Yassıada’dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na…

Eski başbakan Adnan Menderes, dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve maliye bakanı Hasan Polatkan için ‘idam’ kararı çıkan yargılanmalara tanık olan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na dönüştürüldü.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre adanın geçmişi ve bugünüyle ilgili ayrıntılar şöyle:

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*Marmara Denizi’ndeki adalar grubunun bir parçası olan, İstanbul’a komşu bu küçük kayalık; 185 metrelik eni ve 740 metrelik boyuyla Bizans döneminde siyasi sürgünlerin uğrak yeri haline gelen bir zindan adası olarak kullanılmıştı.

*İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrasında Demokrat Partili (DP) 592 siyasetçi, 15 ay boyunca Yassıada’da hücrelerde, zindanlarda tutuldu. Bu isimler arasında dönemin cumhurbaşkanı Celal Bayar, başbakanı Adnan Menderes, dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve maliye bakanı Hasan Polatkan yer alıyor.

Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun adadaki yargılama sonunda idam edildi.

*Erdoğan’ın girişimleriyle beş yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı. ‘Sürgün adası’ olarak da bilinen Yassıada, toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürüldü.

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*İşletmeciliğini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) üstlendiği ada günübirlik ziyaretlere de açılacak.

*Adanın iki işlevi olacak.. İlki, tutuklamalar ve yargılamalar ülkenin genç nesillerine öğretilerek, Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun hatıraları yaşatılacak. İkincisi ulusal ve uluslararası demokrasi ve insan hakları toplantılarına ev sahipliği yapılarak, bu alandaki tarihi tecrübe küresel düzeyde paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, resmi açılış öncesi adayı gezdi.

*40 bin yeni ağaç ve bitki dikilen adadaki yapılardan biri dünyanın demokrasi tecrübesi ve insan hakları tarihinin aktarıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi. Kütüphane ve sergi alanlarına da evsahipliği yapan ada bir açık hava müzesi olarak tasarlandı.

*Adada, ayrıca, 123 odalı kongre oteli, 500 kişilik kongre merkezinin yanı sıra cami, anıt ve park ile meydanlar da inşa edildi.

*Adanın diğer yapıları ise tarihi Bizans sarnıcı ve zindanları, şato yapısı, seyir terasları, engelliler için yatay asansör, tarihi subay gazinosu, iskele idare ve kriz yönetim yapısı, karşılama yapısı, restoran ve personel yatakhanesi ile yönetim binası.

*En dikkat çekici yapısı 24 metre yüksekliğindeki taş yüzeyli Demokrasi Feneri. Fenerin ışığı yalnızca adadan değil komşu adalardan ve İstanbul’un yakın kıyılarından da görülebilecek.