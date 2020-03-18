Yaşlı nüfus sayısı son beş yılda yüzde 21.9 arttı: 2019’da 7.55 milyonu buldu

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üstündekilerin sayısı son beş yılda yüzde 21.9 artarak geçen sene 7.55 milyon olarak kayda geçti.

Fotoğraf: reuters

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında yüzde 8 iken geçen sene bu oran yüzde 9.1’e yükseldi.

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Yaşlı nüfusun geçen sene yüzde 44.2’sini erkekler, yüzde 55.8’ini kadınlar oluşturdu.

2080’de dört kişiden biri yaşlı olacak

Nüfus tahminlerine göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında yüzde 10.2, 2030’da yüzde 12.9, 2040’ta yüzde 16.3, 2060’ta yüzde 22.6 ve 2080’de ise yüzde 25.6 olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10’u geçmesi, TÜİK raporuna göre nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.