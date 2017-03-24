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Yaşamını yitiren askerleri anan Yıldırım: Bu anayasa devam ederse kayıplar artacak

 

Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden askerleri hatırlatarak, yeni anayasanın kabul edilmemesi halinde kayıpların süreceğini savundu.

Fotoğraf: DHA

Burdur’daki mitingde konuşan Yıldırım, yeni anayasayı “Bu ülke nice gençlerini terör olaylarında kaybetti. Bu ülke çok vakit ve imkan kaybetti. Bu anayasa ile eğer devam edersek kayıplarımız artarak devam edecek. Önümüzde darbeden kalma 82 model bir anayasamız var. Bu anayasa artık yürümüyor, yolda kalıyor. Milleti de yolda bırakıyor. Artık bu anayasadan Türkiye’ye, gençlere, kadınlarımıza fayda gelmiyor” diye savundu.

‘Patron sadece millet olacak’

15 Temmuz darbe girişimi benzeri olayların tekrar yaşanmaması için referandumda halkı ‘Evet’ demeye çağıran Yıldırım, “16 Nisan’a ‘Evet’ demek, ‘Cuntaya dur’ demek, ‘PKK’ya, FETÖ’ye, terör örgütlerine dur’ demektir. 16 Nisan’dan sonra hiç kimse sizin verdiğiniz yetkiyi gasp edemeyecek, patron sadece millet olacak” diye konuştu.

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