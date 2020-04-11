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Yaramazlara biraz batar!

Yasak başladı, sokaklar boş kaldı

Hafta sonu için uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde, İstanbul’un tüm yolları ve meydanları boş kaldı.

Fotoğraflar: DHA

Hükümet, 31 kentte 11 ve 12 Nisan için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasak boyunca fırınlar ve sağlık kuruluşlarının açık kalacağı açıklanmıştı. Sadece bazı işyerlerinde çalışanların işe gitmesine izin verilmişti.

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Yasağın ilk gününde caddelerde birkaç araç görüldü. Bazı yurttaşlar, gece çalıştıklarını, eve dönmek için sokakta olduklarını anlattı. Üsküdar, Taksim, Kadıköy ve Şirinevler’de sessizlik hakim.

Şirinevler D-100 Karayolu’nda trafik ‘yok’ denecek kadar azdı. Metrobüs durakları ile otobüs duraklarında ise işe giden veya gece mesaisinden dönen sağlık çalışanları ile emniyet mensuplarının beklediği görüldü.

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