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Yaramazlara biraz batar!

Yasağı delip sokağa çıkan Alanyalı polisten ‘ateş’ istedi; ‘Allah rızası için sigaramı yakayım’ diye bağırdı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen büyükşehirlerden Antalya’nın Alanya ilçesinde, yasağı ihlal eden bir kişi, sigarasını yakmak için devriye gezen polislerden ateş istedi.

Fotoğraf: DHA

Şekerhane Mahallesi’nde dışarı çıkan adama, “Ateş yok” yanıtını veren polisler onu evine dönmesi konusunda uyardı. Ancak, polisler yanından ayrıldıktan sonra ateş arayışı sürdü.

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“Bir çakmağınız, kibritiniz yok mu” diye bağıran adamı mahalle sakinleri “Sus bağırma” diye uyardı ancak o, “Ateş yok mu ateş? Allah rızası için sigaramı yakayım” diye bağırmaya devam etti. Sonunda bir mahalleli yanına giderek ona çakmak verdi ve “Allah razı olsun, adamsın adam” diye teşekkür etti; sigarasını yaktı ve el sallayarak uzaklaştı.

Bu anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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