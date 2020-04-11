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Yaramazlara biraz batar!

Yasağa rağmen trafiğe çıktı; polise yakalanınca araçtaki eşini bırakıp kaçtı

Türkiye’deki 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan sokağa çıkma yasağını delip polisi ‘uğraştıran’ yurttaş görüntülerinin biri de Denizli’den geldi. Pamukkale ilçesinde ticari aracıyla sokağa çıkan adam, polisten kaçmak için araçtan inip eşini yalnız bıraktı.

Fotoğraf: DHA

Pelitlibağ Mahallesi’nde trafiğe çıkan O.K., polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polis peşine düştü. 10-15 dakika ara sokaklarda direksiyon sallayan O.K., bir araziye girip saklanmak istedi. Bu sırada park halindeki bir minibüsün tamponuna çarptı ve sonunda çareyi araçtaki eşini bırakıp koşarak kaçmakta buldu.

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Polis arazideki aracın yanına gittiğinde eşi S.K.’yi yalnız buldu. S.K., “Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez” dedi.

Eşini ve aracını terk edip kaçan O. K.’nin ‘adam yaralama’ suçundan arandığı öğrenildi. Polis, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde toplanan Pamukkaleliler polis tarafından evlerine girmeleri konusunda uyarıldı. Araç, polis ekipleri tarafından çekildi.

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Çifte, sokağa çıkma yasağını ihlal ve trafik kurallarını ihlalden yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.

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Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu geceyarısından itibaren 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar, salgının önlenmesi için en önemli önlemlerden ‘sosyal mesafe koyma’yı ‘unuttu.’

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İBB başkan, sokağa çıkma yasağı ilan edileceğinden haberdar edilmediğini belirterek, “Karar ansızın alınmamalı” dedi. İmamoğlu, yasak boyunca sokağa çıkma serbestisi olanlar için tüm belediye hizmetlerinin süreceğini de söyleyip ‘sakin olup evde kalma’ çağrısı yaptı.

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