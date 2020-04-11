Yasağa rağmen trafiğe çıktı; polise yakalanınca araçtaki eşini bırakıp kaçtı

Türkiye’deki 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan sokağa çıkma yasağını delip polisi ‘uğraştıran’ yurttaş görüntülerinin biri de Denizli’den geldi. Pamukkale ilçesinde ticari aracıyla sokağa çıkan adam, polisten kaçmak için araçtan inip eşini yalnız bıraktı.

Fotoğraf: DHA

Pelitlibağ Mahallesi’nde trafiğe çıkan O.K., polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polis peşine düştü. 10-15 dakika ara sokaklarda direksiyon sallayan O.K., bir araziye girip saklanmak istedi. Bu sırada park halindeki bir minibüsün tamponuna çarptı ve sonunda çareyi araçtaki eşini bırakıp koşarak kaçmakta buldu.

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Polis arazideki aracın yanına gittiğinde eşi S.K.’yi yalnız buldu. S.K., “Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez” dedi.

Eşini ve aracını terk edip kaçan O. K.’nin ‘adam yaralama’ suçundan arandığı öğrenildi. Polis, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde toplanan Pamukkaleliler polis tarafından evlerine girmeleri konusunda uyarıldı. Araç, polis ekipleri tarafından çekildi.

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Çifte, sokağa çıkma yasağını ihlal ve trafik kurallarını ihlalden yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.