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Yaramazlara biraz batar!

Yasağa rağmen parkta oturup ‘Eve dönün’ diyen polise saldırdılar: Altı gözaltı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yasağa rağmen parkta oturan grup uyarıda bulunan polislere saldırdı. Altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kanarya Mahallesi’deki Florya Caddesi üzerinde saat 13:00 sıralarında devriye gezen polis, bir parkta oturan grubu gördü. Polis, “Evinize dönün” diye uyarıda bulundu.

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Ancak grup, tartıştığı polislere saldırdı. Olay yerine takviye edip sevk edildi. Polis, grubu dağıtmak için havaya ateş açtı.

Kavga sonrası altı kişi gözaltına alınarak ilçedeki Kanarya Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. 

İstanbul dahil 31 kentte 11 ve 12 Nisan’da sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

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