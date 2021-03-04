Whatsapp’a yeni özellik: Masaüstünde görüntülü ve sesli arama

Facebook Inc., mesajlaşma uygulaması Whatsapp’a masaüstünde görüntülü ve sesli arama özelliği getirildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Şirket, kullanıcıların, ‘hem dikey hem de yatay modda yapılan aramalar için masaüstü ekranlarını kullanabileceklerini ve aramaların uçtan uca şifreleneceğini’ açıkladı.

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Geçen yılbaşında 1.4 milyar sesli ve görüntülü arama kaydeden WhatsApp, görüntülü konuşma hizmetleri Zoom ve Google Meet gibi, dünyanın dört bir yanında insanların Covid-19 pandemisi nedeniyle evlerinde kendilerini izole etmesinden faydalanan uygulamalar arasında.