Viyana’da sinagog yakınlarında saldırı: Biri polis, çok sayıda yaralı var

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda biri ağır yaralı polis olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’nın Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi.

Reklam

Reuters’ın Kronen Zeitung’dan aktardığı habere göre saldırı sırasında bir polis ağır yaralandı.

Viyana polisi, saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için ‘büyük bir operasyon’ başlatıldığını kaydetti. Polis, ayrıca yurttaşlara olay yerinden uzak durma çağrısında bulundu.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, bir saldırganın hayatını kaybettiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Nehammer şunları söyledi: “Bu bir terör saldırısı. Saldırıda birden fazla fail var, operasyon sürüyor.”

Reklam

Yahudi topluluğu lideri Oskar Deutsch, saldırının hedefinin sinagog olup olmadığının belli olmadığını söyledi.