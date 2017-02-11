VİDEO | Dersini ‘Skype’ üzerinden veren Murat Sevinç: Akademi muhalif olmak zorunda

686 no’lu kararnameyle ihraç edilen akademisyenler arasında yer alan Doç. Dr. Murat Sevinç, Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı verdiği ‘Anayasa’ya Giriş’ dersini ‘Skype’ üzerinden gerçekleştirdi.



murat sevinç paylaşan: dikencomtr

Aynı zamanda Diken yazarı da olan Ankara üniversitesi öğretim üyesi Murat Sevinç’in dersi öncesinde İktisadı ve İdari Bilimleri Fakültesi’ne ‘Hakikat İhraç Edilemez’ yazılı pankart asıldı.

Çok sayıda öğrenci ve akademisyenin ilgi gösterdiği derse ‘Skype’ üzerinden bağlanan Murat Sevinç, KHK kararını, “Yaşamım boyunca düşünsem bir terör örgütüyle iltisaklı olarak bir kanun hükmünde kararnamede adımı göreceğimi tahmin etmezdim. Dün bu derse gelebilmek için bilet almıştım, o da yandı” şeklinde değerlendirdi.

İhraç kararının ardından 12 Eylül darbesi sonrası görevlerinden alınan hocalarının aradığını belirten Sevinç, “Onlar alışık olduğu için bu duruma. Onlar alışık olduğu için bu durumda. 80 yaşındaki bir uluslararası hukuk profesörü hocamız, ‘Ulan beni de kışın atmışlardı. Hep soğukta atıyorlar’ dedi. Düşünsenize o zaman Behice Boran gibi isimler ihraç edildi. Biz onların yanında son derece vasat insanlarız. Hepsi bizim alanımızın hem sosyal bilimin hem hukukun en büyük hocaları olarak anılırlar hala” dedi.

‘Bu suça ortak olmayacağız’ isimli barış bildirisinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Murat Sevinç, “Akademi muhalif olmak zorundadır, bütün iktidar odaklarıyla mesafeli olduğunuzda bilim yapabilirsiniz. İlkelilik hamilelik gibidir, bunun azı çoğu olmaz” yorumunda da bulundu.

(Video: İmre Azem)