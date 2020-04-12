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Yaramazlara biraz batar!

Vedat İlbeyoğlu: ‘Kimsesizlerin kimsesiyiz’ diyenler, IBAN gönderiyorlar ‘kimsesizlere’

Milyonlarca insanın hayatını salgın batağına süren, kayda değer önlemler almayan ve hâlâ “en hazırlıklı ülkeyiz” diyebilenlerin neye hazır oldukları ortada. Sağlık Bakanı’nın daha 28 Şubat’taki açıklamasına bakın: “Bütün önlemlerimizi aldık.” Oradan geldik, “Virüsün bu kadar hızlı yayılacağını öngörmemiştik” noktasına! Evet, neye hazır oldukları açık; patronları neşelendirmek dışında, muhalif belediyelerin, halkın örgütlü kesimlerinin dayanışma kanallarını tıkamakta, geçit vermemekte hazırlar gerçekten de. “Yardım yaparsam ben yaparım” görünümündeki bu hazır ve nazır iktidar tarzının meali, “ben yapmam, yapana da izin vermem” oluyor. Sonuçta “kimsesizlerin kimsesiyiz” diyenler, para versinler diye IBAN gönderiyorlar ‘kimsesizlere.’ Arkasına gizlendikleri perde delik deşik, ayaklar mı sadece, bütün beden ortada, kral çıplak!

Vedat İlbyeoğlu’nun yazısı

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