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Valilik de topa girdi: Adalet Mitingi’ne katılım 175 bin kişiymiş

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 günlük yürüyüşünü noktaladığı Adalet Mitingi’nde kaç kişi oduğuna dair tartışma sürüyor.

İstanbul Valiliği, miting alanını dolduran kalabalığın 175 bin kişi olduğunu öne sürdü.

Twitter hesabından yapılma gereği duyulan açıklamada şöyle dendi:

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, miting meydanında 1 milyon 600 bin kişi olduğunu açıklamıştı. Alandan çekilen fotoğraflarda da büyük bir kalabalık göze çarpıyordu.

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